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Ракурс
Рашисты 13 апреля ударили беспилотником по детскому саду в Харькове, фото: УНН

Российский беспилотник ударил по детскому саду в Харькове — мэр

13 апр 2025, 13:56
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Російський безпілотник «Молнія» вдарив по дитячому садку у Київському районі Харкова.

Про це сьогодні, 13 квітня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі, — зазначив він. — Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі.

Також внаслідок удару вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках.

Інформації про загиблих та поранених наразі не надходило.

Источник: Ракурс


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