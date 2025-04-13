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Ракурс
Рашисти 13 квітня вдарили безпілотником по дитсадку у Харкові, фото: УНН

Російський безпілотник вдарив по дитсадку у Харкові — мер

13 кві 2025, 13:56
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Російський безпілотник «Молнія» вдарив по дитячому садку у Київському районі Харкова.

Про це сьогодні, 13 квітня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі, — зазначив він. — Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі.

Також внаслідок удару вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках.

Інформації про загиблих та поранених наразі не надходило.

Джерело: Ракурс


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