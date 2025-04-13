Рашисти 13 квітня вдарили безпілотником по дитсадку у Харкові, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n205544-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-dytsadku-u-harkovi-mer.html

Ракурс

Російський безпілотник «Молнія» вдарив по дитячому садку у Київському районі Харкова.

Про це сьогодні, 13 квітня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі, — зазначив він. — Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі.

Також внаслідок удару вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках.

Інформації про загиблих та поранених наразі не надходило.