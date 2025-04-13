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Російський безпілотник «Молнія» вдарив по дитячому садку у Київському районі Харкова.
Про це сьогодні, 13 квітня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі, — зазначив він. — Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі.
Також внаслідок удару вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках.
Інформації про загиблих та поранених наразі не надходило.
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