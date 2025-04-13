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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Сумах 13 квітня, фото: ДСНС

Кількість загиблих у Сумах зросла (ФОТО)

13 кві 2025, 13:27
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У Сумах зросла кількість жертв російського ракетного удару по центру міста, завданого сьогодні, 13 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 13.00, внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина. Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей, — розповіли у відомстві.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського ракетного удару були зруйновані будівлі Сумського державного університету та будинки.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах 13 квітня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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