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Последствия российского ракетного удара по центру Сум, фото: полиция Сумщины

Число жертв российского удара по Сумам возросло до 31 (ВИДЕО)

13 апр 2025, 14:09
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У Сумах зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого по одній із центральних вулиць міста сьогодні, 13 квітня, вдень.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 13.40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються, — розповіли у відомстві.

У поліції Сумщини повідомляють, що внаслідок удару також пошкоджені багатоповерхівки, громадський транспорт, цивільні автівки та нежитлові приміщення.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки російського ракетного удару по центру Сум, фото: поліція Сумщини

Источник: Ракурс


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