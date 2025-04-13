Кількість жертв російського удару по Сумах зросла до 31

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Наслідки російського ракетного удару по центру Сум, фото: поліція Сумщини
Кількість жертв російського удару по Сумах зросла до 31https://racurs.ua/ua/n205545-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-po-sumah-zrosla-do-31.htmlРакурс
У Сумах зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого по одній із центральних вулиць міста сьогодні, 13 квітня, вдень.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Станом на 13.40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються, — розповіли у відомстві.
У поліції Сумщини повідомляють, що внаслідок удару також пошкоджені багатоповерхівки, громадський транспорт, цивільні автівки та нежитлові приміщення.
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