Кількість жертв російського удару по Сумах зросла до 31

Наслідки російського ракетного удару по центру Сум, фото: поліція Сумщини

https://racurs.ua/ua/n205545-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-po-sumah-zrosla-do-31.html

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У Сумах зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого по одній із центральних вулиць міста сьогодні, 13 квітня, вдень.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 13.40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються, — розповіли у відомстві.

У поліції Сумщини повідомляють, що внаслідок удару також пошкоджені багатоповерхівки, громадський транспорт, цивільні автівки та нежитлові приміщення.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).