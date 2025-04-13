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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по центру Сум, фото: поліція Сумщини

Кількість жертв російського удару по Сумах зросла до 31

13 кві 2025, 14:09
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У Сумах зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого по одній із центральних вулиць міста сьогодні, 13 квітня, вдень.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 13.40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються, — розповіли у відомстві.

У поліції Сумщини повідомляють, що внаслідок удару також пошкоджені багатоповерхівки, громадський транспорт, цивільні автівки та нежитлові приміщення.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки російського ракетного удару по центру Сум, фото: поліція Сумщини

Джерело: Ракурс


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