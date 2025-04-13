В Сумах количество раненых выросло до 99 человек. Фото: МОЗ

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У Сумах зросла кількість поранених внаслідок російського ракетного удару.

До медиків за допомогою звернулися 99 цивільних потерпілих, із них 11 — дітей. В лікарні померла одна постраждала. Госпіталізувати довелося 34 людей, з них 10 поранених перебувають у важкому стані. Про це Міністерство охорони здоров’я та ДСНС 13 квітня повідомили у Telegram.

Також до 32 осіб в обласному центрі збільшилася кількість загиблих. У прокуратурі Сумської області уточнили, що серед загиблих була одна дитина — жертвою атаки став хлопчик.

В Офісі генерального прокурора поінформували, Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Досі тривають рятувальні роботи. Правоохоронці документують наслідки атаки.

Нагадаємо, 13 квітня військові російської федерації завдала два ракетні удари по центру міста Суми. В центрі міста влучили дві балістичні ракети типу «Іскандер-М"/KN-23 з касетним спорядженням.

ГУР встановило, що удару завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької області (населеного пункту Ліскі) та Курської області (населеного пункту Лєженькі) російської федерації.