Последствия российского удара по Харькову, фото: ГСЧС.

https://racurs.ua/n205562-rossiyskiy-dron-udaril-po-predpriyatiu-v-harkove-vspyhnul-masshtabnyy-pojar-foto.html

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Російський дрон сьогодні, 14 квітня, зранку влучив у складське приміщення приватного підприємства у Харкові.

В результаті виникла масштабна пожежа площею понад 1600 кв. м, вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники локалізували пожежу. Наразі працюють над ліквідацією та розбирають завали", — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці події задіяні 70 надзвичайників, 16 одиниць техніки, піротехнічний підрозділ, пожежний потяг і комунальні служби міста.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.