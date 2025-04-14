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Последствия российского удара по Харькову, фото: ГСЧС.
Российский дрон ударил по предприятию в Харькове — вспыхнул масштабный пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n205562-rossiyskiy-dron-udaril-po-predpriyatiu-v-harkove-vspyhnul-masshtabnyy-pojar-foto.htmlРакурс
Російський дрон сьогодні, 14 квітня, зранку влучив у складське приміщення приватного підприємства у Харкові.
В результаті виникла масштабна пожежа площею понад 1600 кв. м, вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники локалізували пожежу. Наразі працюють над ліквідацією та розбирають завали", — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на місці події задіяні 70 надзвичайників, 16 одиниць техніки, піротехнічний підрозділ, пожежний потяг і комунальні служби міста.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.
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