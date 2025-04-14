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Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

Російський дрон вдарив по підприємству у Харкові — спалахнула масштабна пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2025, 10:46
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Російський дрон сьогодні, 14 квітня, зранку влучив у складське приміщення приватного підприємства у Харкові.

В результаті виникла масштабна пожежа площею понад 1600 кв. м, вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники локалізували пожежу. Наразі працюють над ліквідацією та розбирають завали", — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці події задіяні 70 надзвичайників, 16 одиниць техніки, піротехнічний підрозділ, пожежний потяг і комунальні служби міста.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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