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Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС
Російський дрон вдарив по підприємству у Харкові — спалахнула масштабна пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205562-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-pidpryiemstvu-u-harkovi-spalahnula-masshtabna-pojeja-foto-video.htmlРакурс
Російський дрон сьогодні, 14 квітня, зранку влучив у складське приміщення приватного підприємства у Харкові.
В результаті виникла масштабна пожежа площею понад 1600 кв. м, вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники локалізували пожежу. Наразі працюють над ліквідацією та розбирають завали", — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на місці події задіяні 70 надзвичайників, 16 одиниць техніки, піротехнічний підрозділ, пожежний потяг і комунальні служби міста.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.
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