Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине снижается потребление электроэнергии

«Укрэнерго» призывает украинцев пользоваться мощными электроприборами днем

14 апр 2025, 12:00
999

В Україні знизилося споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня воно було на 18% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю 11 квітня.

Причина — суттєве потепління на всій території України. А також — ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі, — зазначають у компанії.

Водночас в «Укренерго» нагадують, що енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Українців закликають враховувати це при користуванні потужними електроприладами.

Сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — з 10.00 до 17.00. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у цей період, — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров