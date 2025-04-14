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Ракурс
В Україні знижується споживання електроенергії

«Укренерго» закликає українців користуватися потужними електроприладами вдень

14 кві 2025, 12:00
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В Україні знизилося споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня воно було на 18% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю 11 квітня.

Причина — суттєве потепління на всій території України. А також — ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі, — зазначають у компанії.

Водночас в «Укренерго» нагадують, що енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Українців закликають враховувати це при користуванні потужними електроприладами.

Сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — з 10.00 до 17.00. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у цей період, — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


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