«Укренерго» закликає українців користуватися потужними електроприладами вдень

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В Україні знижується споживання електроенергії
«Укренерго» закликає українців користуватися потужними електроприладами вденьhttps://racurs.ua/ua/n205565-ukrenergo-zaklykaie-ukrayinciv-korystuvatysya-potujnymy-elektropryladamy-vden.htmlРакурс
В Україні знизилося споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня воно було на 18% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю 11 квітня.
Причина — суттєве потепління на всій території України. А також — ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі, — зазначають у компанії.
Водночас в «Укренерго» нагадують, що енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Українців закликають враховувати це при користуванні потужними електроприладами.
Сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — з 10.00 до 17.00. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у цей період, — наголошують у компанії.