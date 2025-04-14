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Полковник Юрий Юла погиб в результате ракетного удара по Сумам, фото: Бердичевская РВА

В Сумах в результате ракетного удара погиб экс-заместитель командира 26-й бригады

14 апр 2025, 14:03
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У Сумах внаслідок завданого рашистами вчора, 13 квітня, ракетного удару загинув колишній заступник командира 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича полковник Юрій Юла, 1982 року народження.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на Бердичівську РВА.

Командир військової частини, А 1476 Юрій Юла, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, був справжнім патріотом, бойовим командиром, професіоналом своєї справи та взірцем для інших, — вказано в повідомленні РВА.

Полковник Юрій Юла загинув внаслідок ракетного удару по Сумах, фото: Бердичівська РВА

Нагадаємо, наразі відомо про 34 загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня, серед них двоє дітей. На сьогодні в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, зокрема дев’ятеро дітей. 11 людей перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей.

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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