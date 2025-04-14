У Сумах внаслідок ракетного удару загинув екс-заступник командира 26-ї бригади

Полковник Юрій Юла загинув внаслідок ракетного удару по Сумах, фото: Бердичівська РВА

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У Сумах внаслідок завданого рашистами вчора, 13 квітня, ракетного удару загинув колишній заступник командира 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича полковник Юрій Юла, 1982 року народження.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на Бердичівську РВА.

Командир військової частини, А 1476 Юрій Юла, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, був справжнім патріотом, бойовим командиром, професіоналом своєї справи та взірцем для інших, — вказано в повідомленні РВА.

Нагадаємо, наразі відомо про 34 загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня, серед них двоє дітей. На сьогодні в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, зокрема дев’ятеро дітей. 11 людей перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей.

Джерело: «Суспільне»