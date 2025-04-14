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Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська міська рада
Троє дітей госпіталізовані у тяжкому стані після російського ракетного удару по Сумах — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n205566-troie-ditey-gospitalizovani-u-tyajkomu-stani-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-sumah-ova.htmlРакурс
У Сумах внаслідок російських ракетних ударів, завданий вчора, 13 квітня, по центру міста, загинули 34 людини, серед них двоє дітей. Ще 120 людей травмовані, з них — 15 дітей.
Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.
На сьогодні в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, зокрема дев’ятеро дітей. 11 людей перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей.
14, 15, 16 квітня — Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару у Сумах, — зазначили в ОВА.
Також жалоби за загиблими у Сумах оголошені сьогодні в інших містах. Зокрема, про це повідомили мери Миколаєва та Харкова.
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