Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська міська рада

https://racurs.ua/ua/n205566-troie-ditey-gospitalizovani-u-tyajkomu-stani-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-sumah-ova.html

Ракурс

У Сумах внаслідок російських ракетних ударів, завданий вчора, 13 квітня, по центру міста, загинули 34 людини, серед них двоє дітей. Ще 120 людей травмовані, з них — 15 дітей.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

На сьогодні в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, зокрема дев’ятеро дітей. 11 людей перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей.

14, 15, 16 квітня — Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару у Сумах, — зазначили в ОВА.

Також жалоби за загиблими у Сумах оголошені сьогодні в інших містах. Зокрема, про це повідомили мери Миколаєва та Харкова.