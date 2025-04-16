Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты продолжают наносить удары по энергосистеме Украины

россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие — МИД

16 апр 2025, 16:48
999

Росія продовжує порушувати енергетичне перемир’я і пошкоджувати українські енергомережі.

Про це сьогодні, 16 квітня, на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, лише за останню добу зафіксовані три такі порушення:

  • у Миколаївській області пошкоджено трансформатор;
  • пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в околицях Херсона;
  • вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області.

Все це вважається порушеннями енергетичного перемир’я. Ми цю інформацію доносимо до наших партнерів. До речі, всього за час енергетичного перемир’я Росія понад 30 разів порушувала це енергетичне перемир’я, — наголосив він.

Тихий зазначив, що Україна регулярно направляє до столиць держав-партнерів і у штаб-квартири міжнародних організацій детальні факти про всі порушення.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров