Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты продолжают наносить удары по энергосистеме Украины
россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие — МИДhttps://racurs.ua/n205622-rossiya-uje-bolee-30-raz-narushila-energeticheskoe-peremirie-mid.htmlРакурс
Росія продовжує порушувати енергетичне перемир’я і пошкоджувати українські енергомережі.
Про це сьогодні, 16 квітня, на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий.
За його словами, лише за останню добу зафіксовані три такі порушення:
- у Миколаївській області пошкоджено трансформатор;
- пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в околицях Херсона;
- вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області.
Все це вважається порушеннями енергетичного перемир’я. Ми цю інформацію доносимо до наших партнерів. До речі, всього за час енергетичного перемир’я Росія понад 30 разів порушувала це енергетичне перемир’я, — наголосив він.
Тихий зазначив, що Україна регулярно направляє до столиць держав-партнерів і у штаб-квартири міжнародних організацій детальні факти про всі порушення.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...