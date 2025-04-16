Рашисти продовжують завдавати ударів по енергосистемі України, фото:

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Росія продовжує порушувати енергетичне перемир’я і пошкоджувати українські енергомережі.

Про це сьогодні, 16 квітня, на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, лише за останню добу зафіксовані три такі порушення:

у Миколаївській області пошкоджено трансформатор;

пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в околицях Херсона;

вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області.

Все це вважається порушеннями енергетичного перемир’я. Ми цю інформацію доносимо до наших партнерів. До речі, всього за час енергетичного перемир’я Росія понад 30 разів порушувала це енергетичне перемир’я, — наголосив він.

Тихий зазначив, що Україна регулярно направляє до столиць держав-партнерів і у штаб-квартири міжнародних організацій детальні факти про всі порушення.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»