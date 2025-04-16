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Росія продовжує порушувати енергетичне перемир’я і пошкоджувати українські енергомережі.
Про це сьогодні, 16 квітня, на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий.
За його словами, лише за останню добу зафіксовані три такі порушення:
- у Миколаївській області пошкоджено трансформатор;
- пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в околицях Херсона;
- вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області.
Все це вважається порушеннями енергетичного перемир’я. Ми цю інформацію доносимо до наших партнерів. До речі, всього за час енергетичного перемир’я Росія понад 30 разів порушувала це енергетичне перемир’я, — наголосив він.
Тихий зазначив, що Україна регулярно направляє до столиць держав-партнерів і у штаб-квартири міжнародних організацій детальні факти про всі порушення.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»
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