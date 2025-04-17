112-й бригаде Теробороны передали дроны от Киева, фото: Виталий Кличко

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Ракурс

Бійцям 112-ї бригади Тероборони Києва передали від громади міста ще понад 1 тис. 800 БПЛА — 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO та 1,5 тис. мультироторних систем різних типів, зокрема, FPV-дронів.

Про це сьогодні, 17 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що у лютому військовим цієї бригади столиця передавала 150 дронів Mavic 3Е та 20 Mavic 3 Т, а від початку року бригаді на оснащення з бюджету міста виділили 200 млн грн.

Цього року Київрада вже спрямувала понад 5,5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення, — додав Кличко.

Нагадаємо, у січні Кличко повідомляв, що бригада міста передала ЗСУ мобільну школу навчання керуванню FPV-дронами, створену на основі переобладнаного автобуса МАЗ.