Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

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На Сумщині вночі та вранці сьогодні, 19 квітня, рятувальники ліквідовували пожежі, спричинені ворожими ударами по населених пунктах Путивльської, Буринської та Сумської громад.

Внаслідок обстрілів горіли нежитлові приміщення, транспортні засоби. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також напередодні співробітники ДСНС працювали в Краснопільській громаді, де російські війська атакували житловий сектор.

Пожежі ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували ракетами Одещину — значних руйнувань зазнали фермерські господарства.