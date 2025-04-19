Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n205693-unichtojenie-rashistov-na-ujnom-napravlenii-pokazali-sily-oborony-video.html

Ракурс

Відео знищення російських загарбників на південному напрямку, зокрема в районі населеного пункту Олешки Херсонської області, у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 квітня, опублікували Сили оборони півдня України.