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Відео знищення російських загарбників на південному напрямку, зокрема в районі населеного пункту Олешки Херсонської області, у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 квітня, опублікували Сили оборони півдня України.
Збройні Сили України на південному напрямку завдають окупаційним військам значних втрат у техніці, — наголошується в описі відео. — Загарбників неминуче спіткає розплата. Єдиний шлях уникнути її та зберегти життя — скласти зброю і здатися в полон.
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