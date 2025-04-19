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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Знищення рашистів на південному напрямку показали Сили оборони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205693-znyschennya-rashystiv-na-pivdennomu-napryamku-pokazaly-syly-oborony-video.htmlРакурс
Відео знищення російських загарбників на південному напрямку, зокрема в районі населеного пункту Олешки Херсонської області, у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 квітня, опублікували Сили оборони півдня України.
Збройні Сили України на південному напрямку завдають окупаційним військам значних втрат у техніці, — наголошується в описі відео. — Загарбників неминуче спіткає розплата. Єдиний шлях уникнути її та зберегти життя — скласти зброю і здатися в полон.
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