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Ракурс
Оккупанты атаковали дроном автомобиль волонтера. Фото: «Подснежник»

Оккупанты атаковали дроном эвакуационное авто в Донецкой области (ФОТО)

20 апр 2025, 15:20
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Країна-агресор росія у «великоднє перемир’я» атакувала автомобіль волонтера на Донеччині.

Співробітник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов вивозив подружжя з села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з місцевими мешканцями, які теж зголосилися виїхати з небезденної зрони. Про це 20 квітня повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на Ткачова.

За його словами, евакуаційне авто з двома цивільними спочатку атакував БпЛА з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей. Поранення отримав Євген Ткачов і цивільна жителька. Її разом із чоловіком, у якого стрес, доправили до лікарні.

Таке от Великоднє «перемир'я», — розповів чоловік, показуючи пошкоджене авто.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 19 квітня оголосив «великоднє перемир’я» — окупанти нібито зупинили всі бойові дії на період з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.

Втім на Херсонщині після початку дії «перемир'я» були зафіксовані низка російських ударів. Зокрема, у Станіславі загинув чоловік, який потрапив під комбінований удар.

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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