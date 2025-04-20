Окупанти атакували дроном автівку волонтера. Фото: «Проліска»

https://racurs.ua/ua/n205719-okupanty-atakuvaly-dronom-evakuaciyne-avto-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

Країна-агресор росія у «великоднє перемир’я» атакувала автомобіль волонтера на Донеччині.

Співробітник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов вивозив подружжя з села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою їхали два автомобілі з місцевими мешканцями, які теж зголосилися виїхати з небезденної зрони. Про це 20 квітня повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на Ткачова.

За його словами, евакуаційне авто з двома цивільними спочатку атакував БпЛА з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей. Поранення отримав Євген Ткачов і цивільна жителька. Її разом із чоловіком, у якого стрес, доправили до лікарні.

Таке от Великоднє «перемир'я», — розповів чоловік, показуючи пошкоджене авто.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 19 квітня оголосив «великоднє перемир’я» — окупанти нібито зупинили всі бойові дії на період з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.

Втім на Херсонщині після початку дії «перемир'я» були зафіксовані низка російських ударів. Зокрема, у Станіславі загинув чоловік, який потрапив під комбінований удар.

Джерело: «Радіо Свобода»