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Рашисти вбили ще одного жителя Херсонщини, фото: DeepState
На Херсонщині через російський удар загинув місцевий житель — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n205712-na-hersonschyni-cherez-rosiyskyy-udar-zagynuv-miscevyy-jytel-ova.htmlРакурс
Російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини.
Про це сьогодні, 20 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який вчора потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким, — зазначив Прокудін.
Російський диктатор Володимир Путін вчора, 19 квітня, оголосив «великоднє перемир’я». Він заявив, що росіяни нібито зупиняють всі бойові дії на період з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.
Втім на Херсонщині після початку дії оголошеного путіним «перемир'я» були зафіксовані низка російських ударів:
- близько 18.00 — внаслідок влучання восьми ворожих FPV загорілися сім квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона;
- 19.05 — російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт;
- 19.12 — ворожий FPV-дрон вдарив по Станіславу.
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