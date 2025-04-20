Рашисти вбили ще одного жителя Херсонщини, фото: DeepState

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Російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини.

Про це сьогодні, 20 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який вчора потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким, — зазначив Прокудін.

Російський диктатор Володимир Путін вчора, 19 квітня, оголосив «великоднє перемир’я». Він заявив, що росіяни нібито зупиняють всі бойові дії на період з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.

Втім на Херсонщині після початку дії оголошеного путіним «перемир'я» були зафіксовані низка російських ударів: