Число пострадавших в Киеве возросло. Фото: ГСЧС

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У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 90 осіб.

У них різні травми — від гострої реакції на стрес до множинних поранень. У лікарнях наразі перебувають 44 поранених. Серед постраждалих щонайменше 12 дітей. Загинули 10 людей. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ДСНС повідомили у Telegram.

Зараз у Святошинському районі Києва тривають пошукові роботи та ліквідація наслідків російського удару по житловому будинку. Працюють рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС, бо під завалами ще можуть перебувати люди.

Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами, — розповів міністр.

Клименко наголосив, що цієї ночі росіяни цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру в густонаселеному районі столиці. Пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок.

Наразі правоохоронці приймають заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців. Тільки для прийому заяв залучено близько 40 слідчих та 30 оперативників. Також працює близько 100 дільничних та патрульних поліцейських, які забезпечують цілодобову охорону пошкоджених будинків та прилеглої території.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російська армія атакувала Україну 70 балістичними та крилатими ракетами й 145 дронами. Найбільше постраждав Київ. Зокрема, в Святошинському районі був частково зруйнований багатоквартирний будинок. В столиці загинули 21-річний хлопець та 19-річна дівчина — брат і сестра.