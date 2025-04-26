Взрывчатку активировали из Украины – роспропагандисты заявили, что в рф задержали убийцу генерала Москалика

https://racurs.ua/n205874-vzryvchatku-aktivirovali-iz-ukrainy-rospropagandisty-zayavili-chto-v-rf-zaderjali-ubiycu.html

Ракурс

У ФСБ заявили, що затримали підозрюваного у вбивстві начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Ярослава Москалика.

Затриманий — Ігнат Кузін 1983 року народження, який нібито є «агентом українських спецслужб», повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

У ФСБ заявляють, що він має посвідку на проживання в Україні. Чоловіку закидають замінування авто, унаслідок вибуху якого загинув Москалик. Пропагандисти з ТАСС, із посиланням на повідомлення ФСБ, пишуть, що вибухівку активували з території України.

Кузін у січні 2025 року нібито придбав автомобіль, в якому пізніше була встановлена вибухівка, а в березні орендував квартиру в тому ж під’їзді будинку № 2 по проспекту Нестерова в Балашисі, де проживав Москалик.

Де саме та за яких обставин відбулося затримання, в повідомленні московитів не вказується.