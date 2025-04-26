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Ракурс
Людина, яку росіяни звинувачують в ліквідації російського генерала

Вибухівку активували з України — роспропагандисти заявили, що в рф затримали убивцю генерала Москалика

26 кві 2025, 19:51
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У ФСБ заявили, що затримали підозрюваного у вбивстві начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Ярослава Москалика.

Затриманий — Ігнат Кузін 1983 року народження, який нібито є «агентом українських спецслужб», повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

У ФСБ заявляють, що він має посвідку на проживання в Україні. Чоловіку закидають замінування авто, унаслідок вибуху якого загинув Москалик. Пропагандисти з ТАСС, із посиланням на повідомлення ФСБ, пишуть, що вибухівку активували з території України.

Джерело: Ракурс


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