Людина, яку росіяни звинувачують в ліквідації російського генерала

https://racurs.ua/ua/n205874-vybuhivku-aktyvuvaly-z-ukrayiny-rospropagandysty-zayavyly-scho-v-rf-zatrymaly-ubyvcu-generala.html

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У ФСБ заявили, що затримали підозрюваного у вбивстві начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Ярослава Москалика.

Затриманий — Ігнат Кузін 1983 року народження, який нібито є «агентом українських спецслужб», повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

У ФСБ заявляють, що він має посвідку на проживання в Україні. Чоловіку закидають замінування авто, унаслідок вибуху якого загинув Москалик. Пропагандисти з ТАСС, із посиланням на повідомлення ФСБ, пишуть, що вибухівку активували з території України.