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Ракурс
В нескольких селах Днепропетровской области объявили эвакуацию. Фото:

Принудительная эвакуация была объявлена в некоторых селах Днепропетровщины

29 апр 2025, 12:54
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Примусова евакуація відбудеться родин з дітьми оголосили в Дніпропетровській області.

Дніпропетровська ОВА ухвалила рішення провести примусову евакуацію в Межівській сільській територіальній громаді. Фронт до цієї території знаходиться трохи більше ніж за 10 км. Про це Межівська СТГ повідомила у Facebook.

Зазначається, що евакуація стосується жителів сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка. Населення вивозитимуть автомобільним транспортом за попереднім погодженням дати та часу виїзду. На збірному пункті у селищі Межова людям потрібно пройти обов’язкову реєстрацію.

Мешканцям, які виїжджатимуть зі своїх сіл, влада рекомендує взяти з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів. Також варто мати при собі мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій показала, як у Куп’янському районі Харківської області евакуюють жителів прифронтових населених пунктів за допомогою броньованої техніки.

Источник: Ракурс


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