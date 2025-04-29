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Разминирование Херсонщины продолжается, фото: ГСЧС
Бронированная машина GCS-200 помогает разминировать Херсонщину (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n205938-bronirovannaya-mashina-gcs-200-pomogaet-razminirovat-hersonschinu-foto-video.htmlРакурс
На Херсонщині триває розмінування деокупованих територій.
У цій небезпечній роботі саперам допомагає броньована машина GCS-200, повідомляє прес-служба ДСНС.
Цей гусеничний комплекс працює там, де надто ризиковано для людини: знешкоджує вибухівку та мінімізує загрози для особового складу, — наголошують у ДСНС. — GCS-200 — це не просто техніка, це можливість зберегти життя.
У ДСНС закликають дотримуватися таких правил:
- не наближатися до підозрілих предметів;
- не заходите на необстежені території;
- у разі виявлення вибухонебезпечних предметів — телефонувати 101.
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