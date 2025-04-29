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Розмінування Херсонщини триває, фото: ДСНС

Броньована машина GCS-200 допомагає розміновувати Херсонщину (ФОТО, ВІДЕО)

29 кві 2025, 17:47
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На Херсонщині триває розмінування деокупованих територій.

У цій небезпечній роботі саперам допомагає броньована машина GCS-200, повідомляє прес-служба ДСНС.

Цей гусеничний комплекс працює там, де надто ризиковано для людини: знешкоджує вибухівку та мінімізує загрози для особового складу, — наголошують у ДСНС. — GCS-200 — це не просто техніка, це можливість зберегти життя.

У ДСНС закликають дотримуватися таких правил:

  • не наближатися до підозрілих предметів;
  • не заходите на необстежені території;
  • у разі виявлення вибухонебезпечних предметів — телефонувати 101.

Розмінування Херсонщини триває, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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