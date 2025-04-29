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Розмінування Херсонщини триває, фото: ДСНС
Броньована машина GCS-200 допомагає розміновувати Херсонщину (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205938-bronovana-mashyna-gcs-200-dopomagaie-rozminovuvaty-hersonschynu-foto-video.htmlРакурс
На Херсонщині триває розмінування деокупованих територій.
У цій небезпечній роботі саперам допомагає броньована машина GCS-200, повідомляє прес-служба ДСНС.
Цей гусеничний комплекс працює там, де надто ризиковано для людини: знешкоджує вибухівку та мінімізує загрози для особового складу, — наголошують у ДСНС. — GCS-200 — це не просто техніка, це можливість зберегти життя.
У ДСНС закликають дотримуватися таких правил:
- не наближатися до підозрілих предметів;
- не заходите на необстежені території;
- у разі виявлення вибухонебезпечних предметів — телефонувати 101.