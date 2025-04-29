На Херсонщині триває розмінування деокупованих територій.

У цій небезпечній роботі саперам допомагає броньована машина GCS-200, повідомляє прес-служба ДСНС.

Цей гусеничний комплекс працює там, де надто ризиковано для людини: знешкоджує вибухівку та мінімізує загрози для особового складу, — наголошують у ДСНС. — GCS-200 — це не просто техніка, це можливість зберегти життя.