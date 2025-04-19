Сапери Харківщині використовують японську машину Nikken-V35, фото: ДСНС

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На Харківщині сапери ДСНС використовують для розмінування території області від вибухонебезпечних предметів японську машину Nikken-V35.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що Nikken-V35 ефективно знешкоджує міни та снаряди, навіть у складних умовах. Зокрема, під час робіт серед густої рослинності.

Сучасна техніка мінімізує ризики для саперів! — наголошують у відомстві.

Раніше ДСНС також опублікувало відеозаписи, котрі показують роботу Nikken-V35 з розмінування місцевості, а також застосування японської техніки Komatsu при розмінуванні лісів на Ізюмщині.