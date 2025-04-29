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Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС
На Сумщине в результате российских обстрелов вспыхнул пожар в учебном заведении (ФОТО)https://racurs.ua/n205945-na-sumschine-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-vspyhnul-pojar-v-uchebnom-zavedenii-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли прикордонне село Конотопського району Сумської області.
В результаті були пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Під час гасіння ворог здійснив повторний обстріл. Рятувальники вчасно сховалися в укриття. Постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Після стабілізації ситуації пожежу ліквідували.