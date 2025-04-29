Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

На Сумщине в результате российских обстрелов вспыхнул пожар в учебном заведении (ФОТО)

29 апр 2025, 21:43
999

Російські загарбники обстріляли прикордонне село Конотопського району Сумської області.

В результаті були пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час гасіння ворог здійснив повторний обстріл. Рятувальники вчасно сховалися в укриття. Постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Після стабілізації ситуації пожежу ліквідували.

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров