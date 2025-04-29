Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники обстріляли прикордонне село Конотопського району Сумської області.

В результаті були пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.