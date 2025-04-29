Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205945-na-sumschyni-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-spalahnula-pojeja-u-navchalnomu-zakladi-foto.html

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Російські загарбники обстріляли прикордонне село Конотопського району Сумської області.

В результаті були пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.