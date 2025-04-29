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Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

На Сумщині внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа у навчальному закладі (ФОТО)

29 кві 2025, 21:43
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Російські загарбники обстріляли прикордонне село Конотопського району Сумської області.

В результаті були пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час гасіння ворог здійснив повторний обстріл. Рятувальники вчасно сховалися в укриття. Постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Після стабілізації ситуації пожежу ліквідували.

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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