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Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС
На Сумщині внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа у навчальному закладі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205945-na-sumschyni-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-spalahnula-pojeja-u-navchalnomu-zakladi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли прикордонне село Конотопського району Сумської області.
В результаті були пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Під час гасіння ворог здійснив повторний обстріл. Рятувальники вчасно сховалися в укриття. Постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Після стабілізації ситуації пожежу ліквідували.