Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне

Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/n205996-tramp-obyavil-8-maya-dnem-pobedy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати святкуватимуть 8 травня День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — День перемоги у Першій світовій війні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Трампом на його сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні, — заявив Трамп.

Цим я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — на День перемоги у Першій світовій війні, — додав він.

Трамп наголосив, що США перемогли в обох світових війнах.

Ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги! — зазначив Трамп.

Західні країни 8 травня святкують перемогу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. У різних країнах ця дата має різні назви — День перемоги в Європі, День перемоги над фашизмом тощо. В Україні 8 травня — День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня День Перемоги святкують у росії та кількох інших пострадянських країнах, а також у Сербії, Македонії, Боснії і Герцеговині.

Після перемоги над Німеччиною, Друга світова тривала ще кілька місяців — до капітуляції Японії 2 вересня.