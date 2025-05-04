В Крыму уничтожен российский самолет. Фото:

https://racurs.ua/n206044-vsu-unichtojili-rossiyskiy-samolet-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

Два російських літаки були знищені у суботу, 3 травня.

Українські військові напередодні знищили другий за добу російський літак в тимчасово окупованому Криму. Крім того, були уражені військові склади армії рф. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона — доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади, — зазначив глава держави.

Деталі знищення ще борту воєнної авіації рф на анексованому півострові поки невідомі.

Нагадаємо, 3 травня Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що біля російського порту Новоросійськ 2 травня українські надводні безпілотники з авіаційними ракетами Р-73 уразили винищувач Су-30 ЗС РФ. Українські військові відзначили, що це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.