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Ракурс
В Крыму уничтожен российский самолет. Фото:

ВСУ уничтожили российский самолет в оккупированном Крыму

4 мая 2025, 08:20
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Два російських літаки були знищені у суботу, 3 травня.

Українські військові напередодні знищили другий за добу російський літак в тимчасово окупованому Криму. Крім того, були уражені військові склади армії рф. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона — доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади, — зазначив глава держави.

Деталі знищення ще борту воєнної авіації рф на анексованому півострові поки невідомі.

Нагадаємо, 3 травня Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що біля російського порту Новоросійськ 2 травня українські надводні безпілотники з авіаційними ракетами Р-73 уразили винищувач Су-30 ЗС РФ. Українські військові відзначили, що це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Источник: Ракурс


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