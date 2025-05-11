Дроны пограничников поразили позицию управления БпЛА. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українські прикордонники завдали російським окупантам нових втрат на Сумському напрямку.

Професійно по росіянах відпрацювали роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Прайм» 5-го прикордонного загону. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

На оприлюднених відео, як внаслідок влучних ударів були знищені укриття, бліндажі, склад з боєприпасами, засоби зв’язку та позицію зльоту й керування ворожих БпЛА. Також були уражені позиція мінометників, транспорт та особовий склад російської армії.

Нагадаємо, 2 травня Державна прикордонна служба України знищила низку рухомих ворожих цілей на Куп’янському напрямку. Оператори БпЛА знищили 10 мотоциклів, два квадроцикли та вісім російських загарбників.