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Ракурс
Дрони прикордонників уразили позицію керування БпЛА. Фото: Генштаб

Прикордонники уразили позицію керування російських БпЛА (ВІДЕО)

11 тра 2025, 19:27
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Українські прикордонники завдали російським окупантам нових втрат на Сумському напрямку.

Професійно по росіянах відпрацювали роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Прайм» 5-го прикордонного загону. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

На оприлюднених відео, як внаслідок влучних ударів були знищені укриття, бліндажі, склад з боєприпасами, засоби зв’язку та позицію зльоту й керування ворожих БпЛА. Також були уражені позиція мінометників, транспорт та особовий склад російської армії.

Нагадаємо, 2 травня Державна прикордонна служба України знищила низку рухомих ворожих цілей на Куп’янському напрямку. Оператори БпЛА знищили 10 мотоциклів, два квадроцикли та вісім російських загарбників.

Джерело: Ракурс


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