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Последствия атаки российских дронов по Белгород-Днестровскому, фото: ГСЧС

Последствия удара дронов по Белгород-Днестровскому показала ГСЧС (ФОТО)

12 мая 2025, 10:05
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Російські загарбники вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками. Ціллю рашистів став Білгород-Дністровський.

Про це сьогодні, 12 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок ударів по місту:

  • є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини;
  • в одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Білгород-Дністровська міська рада на своїй Фейсбук-сторінці закликає жителів міста у зв’язку з російською атакою бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

У разі виявлення підозрілого предмета — ні в якому разі не підходьте до нього, не торкайтеся та не пересувайте його! — наголошують у міськрада.

Прес-служба ДСНС Одещини повідомляє, що, зокрема, постраждала пожежна частина — там вибито скління вікон та пошкоджена стеля. Рятувальники не постраждали.

Наслідки атаки російських дронів по Білгород-Дністровському, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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