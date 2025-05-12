Последствия атаки российских дронов по Белгород-Днестровскому, фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські загарбники вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками. Ціллю рашистів став Білгород-Дністровський.

Про це сьогодні, 12 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок ударів по місту:

є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини;

в одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Білгород-Дністровська міська рада на своїй Фейсбук-сторінці закликає жителів міста у зв’язку з російською атакою бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

У разі виявлення підозрілого предмета — ні в якому разі не підходьте до нього, не торкайтеся та не пересувайте його! — наголошують у міськрада.

Прес-служба ДСНС Одещини повідомляє, що, зокрема, постраждала пожежна частина — там вибито скління вікон та пошкоджена стеля. Рятувальники не постраждали.