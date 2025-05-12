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Наслідки атаки російських дронів по Білгород-Дністровському, фото: ДСНС
Наслідки удару дронів по Білгород-Дністровському показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206241-naslidky-udaru-droniv-po-bilgorod-dnistrovskomu-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками. Ціллю рашистів став Білгород-Дністровський.
Про це сьогодні, 12 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що внаслідок ударів по місту:
- є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини;
- в одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.
Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Білгород-Дністровська міська рада на своїй Фейсбук-сторінці закликає жителів міста у зв’язку з російською атакою бути уважними та дотримуватися правил безпеки.
У разі виявлення підозрілого предмета — ні в якому разі не підходьте до нього, не торкайтеся та не пересувайте його! — наголошують у міськрада.
Прес-служба ДСНС Одещини повідомляє, що, зокрема, постраждала пожежна частина — там вибито скління вікон та пошкоджена стеля. Рятувальники не постраждали.