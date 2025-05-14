Дональд Трамп анонсировал хорошие новости по поводу войны в Украине в ближайшие дни. Фото:

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Президент США Дональд Трамп анонсував, що найближчими днями можуть з’явитися «хороші новини» щодо України.

Американський лідер зазначив, що такі новини можуть з’явитися вже 14, 15 або 16 травня. І наголосив, що Катар також залучений до питання припинення російсько-української війни, а також до розв’язання проблем в інших регіонах. Про це Трамп заявив під час виступу перед журналістами у Катарі, передає Sky News.

Я думаю, що сьогодні і, можливо, завтра і, чесно кажучи, у п’ятницю звідти надійдуть непогані новини, — зазначив він.

Також Трамп розповів, що збирається зустрітися з російським диктатором володимиром путіним і цій зустрічі «не завадить щільний графік». Американський президент хоче, щоб путін був присутній на переговорах у Стамбулі. Однак не став прямо говорити, чи сам поїде до Туреччини.

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський президент володимир путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що у четвер особисто чекатиме на путіна в Туреччині.

На переговорах росії й України в Туреччині Сполучені Штати Америки будуть представляти спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог. Присутність президента США Дональда Трампа значною мірою залежатиме від того, чи прибуде на переговори глава рф володимир путін.

Джерело: Sky News