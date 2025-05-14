Олег Гладковський, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n206294-v-ispaniyi-zatrymaly-eks-zastupnyka-sekretarya-rnbo-sap.html

Ракурс

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Про це сьогодні, 14 травня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього Першого заступника Секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень, — розповіли у САП.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до України.

В ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», — розповіли у САП.

У САП нагадали, що у жовтні 2019 року екс-заступнику секретаря РНБО повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. 2 липня обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

В листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук, — додали у САП.

Ім’я затримуваного у прокуратурі не називають. За інформацією видання «Українська правда», йдеться про Олега Гладковського, який обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

Джерело: САП, «Українська правда»