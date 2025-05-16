Рустем Умеров, скриншот видео

https://racurs.ua/n206348-obmen-plennymi-1000-na-1000-mojet-sostoyatsya-v-blijayshee-vremya-umerov.html

Ракурс

Обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» може пройти найближчим часом.

Дата обміну вже визначена, проте наразі є її ще не озвучують. Про це сьогодні, 16 травня, після переговорів із російською делегацією у Стамбулі заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, метою сьогоднішніх переговорів було обговорення припинення вогню та обміну полоненими.