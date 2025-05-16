Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рустем Умеров, скриншот видео

Обмен пленными «1000 на 1000» может состояться в ближайшее время — Умеров

16 мая 2025, 17:03
999

Обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» може пройти найближчим часом.

Дата обміну вже визначена, проте наразі є її ще не озвучують. Про це сьогодні, 16 травня, після переговорів із російською делегацією у Стамбулі заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, метою сьогоднішніх переговорів було обговорення припинення вогню та обміну полоненими.

Також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн, — додав він. — Ми говорили про обмін «1000 на 1000», ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров