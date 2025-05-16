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Рустем Умєров, скріншот відео
Обмін полоненими «1000 на 1000» може відбутися пройти найближчим часом — Умєровhttps://racurs.ua/ua/n206348-obmin-polonenymy-1000-na-1000-moje-vidbutysya-proyty-nayblyjchym-chasom-umierov.htmlРакурс
Обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» може пройти найближчим часом.
Дата обміну вже визначена, проте наразі є її ще не озвучують. Про це сьогодні, 16 травня, після переговорів із російською делегацією у Стамбулі заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами Умєрова, метою сьогоднішніх переговорів було обговорення припинення вогню та обміну полоненими.
Також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн, — додав він. — Ми говорили про обмін «1000 на 1000», ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну.
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