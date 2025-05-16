Вадим Скибицкий, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n206357-ukraina-nachinaet-prorabatyvat-spiski-ludey-kotoryh-planiruut-vernut-v-ramkah-obmena-1000.html

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Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з росією у форматі 1000 на 1000 людей.

Про це на прес-конференції заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє «Українська правда».

Один із важливих елементів переговорів — це досягнення згоди російської сторони на повернення українців додому, — наголосив Скібіцький. — Російська сторона погодилася провести обмін тисячі осіб.

Уже починаючи від сьогодні, ми опрацьовуємо списки людей, яких повернуть на Батьківщину, — додав він. — Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною, ви знаєте, що нам повернули тіла. Повернули додому.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі сьогодні, 16 травня, українська та російська делегації обговорювали можливість масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000».

Джерело: «Українська правда»