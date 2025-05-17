На Закарпатье поймали уклонистов-водолазов, которые за 8 тыс. долл. пытались форсировать Тису

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На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали трьох осіб: жителя області та двох чоловіків з Черкащини й Донеччини, яких він намагався переправити в гідрокостюмах через річку.

Порушників виявили за допомогою приладу дистанційного моніторингу. Спроба втечі для них виявилась марною. Маршрут та забезпечення всім необхідним закарпатець оцінив у 8 тис. дол.

Про виявлення ознак злочину прикордонники повідомили поліцію. Організатору незаконної оборудки оголошено підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90 тис. 800 грн.