Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

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На Сумщині внаслідок російських ударів по Есманській та Недригайлівській громадах постраждали, за попередніми даними, дев’ятеро людей.

Про це сьогодні, 8 червня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілів зайнялися п’ятеро житлових будинків та будівля господарського призначення.

Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння, а також врятували двох песиків, — розповіли у ДСНС.

У Telegram-каналі Сумської ОВА повідомляється, що сьогодні вранці ударний безпілотник рашистів (ймовірно, «Ланцет») вдарив по території Недригайлівської громади.

Внаслідок атаки були поранені дві жінки віком 43 та 28 років. Одна із постраждалих вагітна.

Також пошкоджені автівки та магазини.