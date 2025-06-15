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В Елабуге после атаки беспилотников зафиксировали столб дыма, фото: Astra
Столб дыма заметили в районе сбора «шахедов» в Елабуге после атаки БПЛА (ФОТО)https://racurs.ua/n207088-stolb-dyma-zametili-v-rayone-sbora-shahedov-v-elabuge-posle-ataki-bpla-foto.htmlРакурс
У Татарстані (рф) у місті Єлабуга помітили стовп диму, ймовірно пов’язаний з атакою безпілотників.
Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє Telegram-канал Astra.
Ймовірною метою атаки могла стати особлива економічна зона «Алабуга» у Татарстані — місце, де збирають російські дрони, — зазначає видання.
Раніше сьогодні повідомлялося про небезпеку атаки безпілотників у цьому районі. Так Росавіація обмежила польоти в аеропортах розташованого поруч Нижньокамська та двох інших міст регіону — Казані й Іжевська.
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