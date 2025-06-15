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В Елабуге после атаки беспилотников зафиксировали столб дыма, фото: Astra

Столб дыма заметили в районе сбора «шахедов» в Елабуге после атаки БПЛА (ФОТО)

15 июн 2025, 14:17
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У Татарстані (рф) у місті Єлабуга помітили стовп диму, ймовірно пов’язаний з атакою безпілотників.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє Telegram-канал Astra.

Ймовірною метою атаки могла стати особлива економічна зона «Алабуга» у Татарстані — місце, де збирають російські дрони, — зазначає видання.

Раніше сьогодні повідомлялося про небезпеку атаки безпілотників у цьому районі. Так Росавіація обмежила польоти в аеропортах розташованого поруч Нижньокамська та двох інших міст регіону — Казані й Іжевська.

У Єлабузі після атаки безпілотників зафіксували стовп диму, фото: Astra

Источник: Ракурс


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