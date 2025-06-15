У Єлабузі після атаки безпілотників зафіксували стовп диму, фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n207088-stovp-dymu-pomityly-v-rayoni-zbyrannya-shahediv-u-ielabuzi-pislya-ataky-bpla-foto.html

Ракурс

У Татарстані (рф) у місті Єлабуга помітили стовп диму, ймовірно пов’язаний з атакою безпілотників.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє Telegram-канал Astra.

Ймовірною метою атаки могла стати особлива економічна зона «Алабуга» у Татарстані — місце, де збирають російські дрони, — зазначає видання.

Раніше сьогодні повідомлялося про небезпеку атаки безпілотників у цьому районі. Так Росавіація обмежила польоти в аеропортах розташованого поруч Нижньокамська та двох інших міст регіону — Казані й Іжевська.