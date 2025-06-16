Последствия российской воздушной атаки в ночь на 16 июня, фото: КОВА

https://racurs.ua/n207105-posledstviya-ataki-shahedov-v-kievskoy-oblasti-pokazala-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 червня, атакували безпілотниками Київщину.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Ворог атакував область вночі. Під ударом знову мирні населені пункти та люди, — наголосили в ОВА. — У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Зазначається, що внаслідок російської атаки в Обухівському районі травмована одна людина — 60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Медичну допомогу йому надали на місці, госпіталізації не потребує.

Також пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.