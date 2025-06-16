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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 16 червня, фото: КОВА

Наслідки атаки «шахедів» на Київщині показала ОВА (ФОТО)

16 чер 2025, 09:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 червня, атакували безпілотниками Київщину.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Ворог атакував область вночі. Під ударом знову мирні населені пункти та люди, — наголосили в ОВА. — У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Зазначається, що внаслідок російської атаки в Обухівському районі травмована одна людина — 60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Медичну допомогу йому надали на місці, госпіталізації не потребує.

Також пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.

Власникам будинків буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим питанням разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, — додали в ОВА,

Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 16 червня, фото: КОВА

Джерело: Ракурс


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