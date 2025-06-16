Рашисти здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що із 21.00 15 червня Україну атакували загалом 138 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Запуски здійснювали із напрямків російських Брянська, Курська, Орла та Шаталового.

Основний напрямок удару — Донеччина, — розповіли в Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих безпілотників на півночі, сході, півдні та в центрі країни:

84 — збито вогневими засобами ураження;

41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) — у восьми локаціях.

Так, мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про двох постраждалих.

У столиці двоє постраждалих внаслідок нічної атаки ворога. Один із них перебуває в лікарні. Жінка ж, яку теж вночі госпіталізували медики, наразі — на амбулаторному лікуванні, — розповів він.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомляє, що вночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі.

На місці падіння — вирва. Дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв, — наголосив він.

Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.

Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби, — додав він.

Ткаченко зазначив, що внаслідок російської атаки у тяжкому стані госпіталізували чоловіка 2004 року народження.