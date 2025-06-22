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Последствия российских обстрелов Херсона 22 июня, фото: ГСЧС

В Херсоне вражеский боеприпас попал в многоэтажку — погиб человек (ФОТО)

22 июн 2025, 21:12
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Російські загарбники сьогодні, 22 червня, близько 11.30 здійснили артилерійську атаку на Херсон.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що станом на 13.45 було відомо про одного загиблого чоловіка та трьох постраждалих троє жінок, одна з яких — у тяжкому стані.

Згодом прес-служба ДСНС повідомила, що російський боєприпас сьогодні вдень влучив у багатоповерхівку в одному з районів Херсона. У квартирі на третьому поверсі виникла пожежа.

Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів. Займання оперативно ліквідовано. На жаль, один чоловік загинув на місці, а місцева мешканка отримала поранення, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Херсона 22 червня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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